Android 12 jest coraz bliżej i obecnie jest w ogniu przecieków. Google szykuje się do wydania poglądowej wersji Developer Preview. Jedną z najważniejszych nowości w nadchodzącej platformie może być bardzo ułatwiona aktualizacja do systemu Android 13. Jak to możliwe?

Pamiętajmy, że Google w ostatnich latach podjęło wysiłki mające na celu ułatwianie procesu aktualizacji do nowych wersji jego systemów operacyjnych. Tutaj przede wszystkim mamy na myśli projekty Treble i Mainline. Miały one na celu zapewnić modularyzację i uproszczenie całego procesu. Efekty widać na przykładzie zeszłorocznego OS-u, który może pochwalić się naprawdę niezłym przyjęciem. Prace te powinny być kontynuowane i w konsekwencji wpłyną pozytywnie na kolejne odsłony oprogramowania.

Android 12 powinien zapewnić łatwą aktualizację do systemu Android 13

Prostota aktualizacji, do której dąży od jakiegoś czasu Google jest już widoczna także wśród deklaracji partnerów OEM. Tu na pewno warto wspomnieć o Samsungu, który zapewnia, że jego droższe smartfony będą objęte już nie trzy, a czteroletnim wsparciem. Z czego pierwsze trzy lata to podstawowa obsługa, a więc i deklaracja dostępności trzech dużych aktualizacji Androida. Pozostaje wierzyć, że firma wywiąże się z zobowiązań, a inne pójdą w jej ślady.

