Android 12 Developer Preview blisko. Google uaktualnia Feedback

Android 12 Developer Preview musi być nieodległy. Google uaktualniło aplikację Feedback. Wygląda na to, że firma szykuje się do udostępnienia Androida 12.

Android 12 Developer Preview to pierwsza poglądowa wersja nowego systemu Google, która zbliża się wielkimi krokami. Świadczy o tym aktualizacja aplikacji Feedback. Nie będzie to jeszcze na tyle stabilna beta, aby każdy mógł ją instalować. Jednak deweloperzy już teraz będą mogli zapoznać się z częścią nowych API i innych zmian.

Google udostępniło pierwszy raz aplikację Feedback z Androidem Q w 2019 roku. Po to, aby testerzy mogli zgłaszać opinie i błędy. Podobna znajduje się w wersjach beta systemu iOS. 4 lutego została ona zaktualizowana do wydania oznaczone ciągiem znaków 2.15-betterbug.external_20201211_RC02. Tam wyświetlana jest informacja o zakończeniu testów obecnej wersji zielone robota, czyli z numerkiem 11.

Nowa aplikacja Feedback zwiastuje system Android 12 Developer Preview

Zakończenie poprzednich testów rzeczywiście pozwala nam przypuszczać, że Android 12 Developer Preview zostanie udostępniony jeszcze w tym miesiącu. W zeszłym roku też nastąpiło to wcześniej niż zazwyczaj, czyli w lutym. Będzie to wydanie alpha. Na bardziej stabilną betę poczekamy do drugiego kwartału. Pewnie do maja.

