OnePlus 9 ma dostać ten sam ekran, który jest w modelu 8T. Producent tego elementu nie wymieni. Zobaczmy więc, co zaoferuje wyświetlacz modelu OnePlus 9.

OnePlus 9 to smartfon, który ma zadebiutować w przyszłym miesiącu. W sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące ekran telefonu. Mowa o tańszej wersji, a więc bez dopisku Pro. Jeśli przecieki są prawdziwe, to pojawi się ten sam wyświetlacz, co w modelu 8T. Tutaj producent postanowił nie wprowadzać zmian.

Tak więc OnePlus 9 otrzyma ekran, który został dobrze ostatnio oceniony w DxOMark. Zdobył tam aż 89 punktów, co dało mu podium. Lepszy jest tylko w smartfonach Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Zdołał nawet pokonać telefon iPhone 12 Pro Max. Jednym punktem, ale zawsze.

OnePlus 9 ma ten sam ekran, co model 8T, a więc o takich parametrach

OnePlus 9 otrzyma więc 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Dokładnie jest to 1080 x 2400 pikseli. Znajdziemy tu też odświeżanie obrazu w 120 Hz. Wiemy, że w modelu Pro ma pojawić się lepszy wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości zwiększonej do QHD+.

