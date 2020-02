Android 11 Developer Preview zostanie wkrótce udostępniony. Tymczasem Google zbyt szybko uruchomiło stronę i ujawniło, co nowego pojawi się w tej edycji. Co prawda, to tylko część z nowości, bo będzie ich dużo więcej. Najwięcej informacji poznamy, gdy zostanie zapowiedziany Android 11 beta, co wydarzy się w maju.

Android 11 Developer Preview nie jest jeszcze oficjalnie dostępny. Jednak już wkrótce to powinno ulec zmianie. Google przedwcześnie uruchomiło stronę poświęconą systemowi. W ten sposób możemy zobaczyć, co nowego ma wnieść platforma. To tylko część z planowanych nowości, ale rzućmy sobie na to okiem.

Co nowego w Android 11 Developer Preview

Pamiętajmy, że Android 11 Developer Preview 11 to poglądowa wersja, ale jeszcze nie beta. Google udostępni taką platformę z myślą o deweloperach aplikacji, aby ci mogli już zapoznać się z nowymi API. Te rzeczywiście wśród nowości będą, co widać na poniższym zrzucie ekranowym. Będą obejmować łączność, składane ekrany, media, NNAPI, współdzielenie, czujniki biometryczne i wiele więcej. Następnie mamy zmiany obejmujące prywatność. Twórcy aplikacji będą musieli się do nich dostosować.

To tylko część z planowanych nowości. Google w rzeczywistości ujawni, co nowego znajdzie się w systemie w trakcie konferencji I/O 2019, czyli w maju. To po niej zostanie udostępniony Android 11 beta. Edycji Developer Preview zwykli użytkownicy raczej nie powinni instalować. Będzie ona zawierała jeszcze wiele błędów i pewnie do stabilnego działania będzie daleko. Wersja beta powinna już być bardziej dopracowana i mniej problematyczna, co warto mieć na uwadze.

źródło: AndroidPolice