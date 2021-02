Android 12 dopiero zostanie udostępniony. Tymczasem można pobierać pierwsze tapety. Tła wyciekły do sieci. Zobaczmy sobie te tapety z systemu Android 12.

Android 12 Developer Preview zostanie wydany zapewne w tym miesiącu. Nowy system Google jest obecnie w ogniu przecieków. Tymczasem już teraz mamy okazję pobrać pewne tapety. Tła te przedostały się do sieci i pochodzą one z tego, co już wcześniej mogliśmy zobaczyć na zrzutach ekranowych oprogramowania.

W zasadzie wszystkie te tapety z systemu Android 12 dotyczą jednego motywu. Po prostu zmienia się kolor nieba. Tła widzicie poniżej. Mają one rozmiar w postaci 1440 x 3040 pikseli. Możecie je pobrać w postaci jednej paczki .zip pod tym adresem (rozmiar pliku niespełna 35 MB).

Android 12 zapewne wprowadzi też inne tapety

Pewnie w poglądowych wydaniach systemu Android 12 pojawią się także inne tapety. Część z nich znajdzie się w poglądowym wydaniu Developer Preview dla deweloperów aplikacji. Natomiast kolejne mogą zostać dodane w bardziej stabilnej becie. Google zaprezentuje nowy system pewnie w maju na I/O 2021. Finalna odsłona oprogramowania powinna być gotowa w sierpniu lub wrześniu.

źródło