Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) już pojawiał się w przeciekach. Teraz w sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące ten telefon. Wiemy, że smartfon otrzyma co najmniej cztery kolory obudowy. Jednak specyfikacja techniczna w zasadzie ciągle pozostaje tajemnicą. Rzućmy sobie okiem na nowe szczegóły.

Wspomniane cztery kolory obudowy dla smartfona Samsung Galaxy S21 FE to szary lub srebrny, biały, różowy i fioletowy. Finalnie może będzie ich więcej. Model ukrywający się pod nazwą kodową SM-G990B to wariant z modemem 5G. Sugeruje to literka „B” na końcu. Wiemy też, że do wyboru będą dwie wersje pojemnościowe. Pierwsza mająca 128 GB i druga z 256 GB miejsca.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S21 FE nadal tajemnicą

Ciągle nie wiemy, jaka będzie dokładna specyfikacja techniczna telefonu Samsung Galaxy S21 FE. Na szczegóły trzeba będzie poczekać. Pewnie pojawi się ekran o przekątnej około 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+. Nie zabraknie też odświeżania w 120 Hz. Więcej informacji poznamy z czasem.

źródło