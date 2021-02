Chrome 89 pozwoli blokować karty incognito z Face ID i Touch ID

Chrome 89 to przeglądarka Google, która obecnie znajduje się na etapie testów. Wersja przeznaczona na urządzenia z systemem iOS otrzymała ciekawą nowość. To możliwość blokowania dostępu do zawartości w trybie incognito poprzez Face ID lub Touch ID. Obejmuje ona karty z uruchomionymi w taki sposób stronami internetowymi. Jak to działa?

Google Chrome 89 pozwala włączyć ochronę poprzez Face ID lub Touch ID na iPhone’ach po udaniu się do sekcji Ustawienia i Prywatność. Tam znajduje się nowa opcja o nazwie Blokuj karty incognito po zamknięciu Chrome’a. Włączenie jej sprawi, że otworzone karty będą zamazane. Dopiero rozpoznanie użytkownika poprzez opcje biometryczne sprawi, że zawartość stanie się widoczna.

Zablokowane karty incognito niedługo w finalnym Google Chrome 89

Obecnie z nowości skorzystają tylko testerzy. Tych na iOS jest ograniczona grupa, co wynika z zasad ustanowionych przez Apple na platformie TestFlight. Jednak w niedługim czasie doczeka się ona finalnej wersji. Wtedy z nowości będą mogli skorzystać wszyscy właściciele iPhone’ów i iPadów.

