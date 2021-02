Asystent Google na komputery nie został nigdy udostępniony poza platformą Chrome OS. Na Chromebookach działa, ale co mają powiedzieć użytkownicy maszyn z systemami operacyjnymi Windows, macOS czy Linux? Pojawiło się światełko w tunelu w postaci nieoficjalnego projektu. Jego autorem jest Melvin L. Abraham.

Melvin L. Abraham sprawił, że Asystent Google jest w stanie działać na komputerach z wymienionymi systemami. Jego projekt został udostępniony na platformie GitHub. Znajdziecie tam nawet wszystkie potrzebne pliki i instrukcje, które pozwolą wam na włączenie funkcji. Wspierany jest także ciemny motyw, który jest w ostatnim czasie bardzo popularny.

Asystent Google na komputery najlepiej z Windows, ale macOS i Linux też wspierane

Tutaj warto dodać, że Asystent Google przeniesiony na komputery przez Abrahama najwięcej funkcji oferuje w systemie Windows. Co prawda, systemy macOS i Linux też są obsługiwane. Jednak tutaj trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami, co warto mieć na uwadze. Więcej szczegółów znajdziecie w linku źródłowym, do którego was odsyłamy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło