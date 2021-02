MIUI for Pad to nowy system, który zobaczymy z tabletem Xiaomi Mi Pad 5. Będzie to alternatywa dla iPadOS. Na razie o MIUI for Tab wiadomo niewiele.

MIUI for Pad to nowa nakładka na tablety oparta na systemie Android. Powinniśmy ujrzeć ją wraz z nowym tabletem z serii Xiaomi Mi Pad 5. generacji, który jest w drodze. Zobaczymy go później w tym roku. Wygląda na to, że Chińczycy chcą lepiej rywalizować z iPadOS na iPady, który przygotowało Apple. Czego można się spodziewać?

Chiński gigant odpuścił sobie tablety kilka lat temu. Samo Apple udowadnia jednak, że rynek tego typu urządzeń cały czas może być duży. Firma z Cupertino świetnie to udowodniła w zeszłym roku. Lei Jun potwierdził już, że w tym roku rzeczywiście pojawi się nowy Xiaomi Mi Pad 5. generacji. Oprogramowanie MIUI for Pad jest właśnie tworzone dla tego urządzenia.

Xiaomi Mi Pad 5 z MIUI for Pad pozwoli na pracę z rysikiem

Z pewnością MIUI for Pad otrzyma pewne funkcje, które smartfony chińskiej marki dostaną z aktualizacją do wersji z numerkiem 12.5. Powinny też zostać dodane opcje pozwalające na pracę z rysikiem. Tak, z ekranem tabletu Xiaomi Mi Pad 5. generacji będzie można pracować z użyciem piórka. Będzie to pierwsze urządzenie marki z taką funkcjonalnością. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

