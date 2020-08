One UI 4.0 to nakładka Samsunga, która będzie bazować na systemie Android 12. Galaxy S10 i Galaxy Note 10 normalnie już by jej nie otrzymały. Tymczasem firma zdecydowała się wydłużyć wsparcie dla własnych flagowców i dotyczy to też modeli S20 oraz Note 20. Będą one dostawać duże aktualizacje Androida przez trzy lata.

One UI 4.0 oparte na systemie Android 12 zobaczymy dopiero w przyszłym roku. W tym czeka nas aktualizacja z numerkiem 3.0, która doczekała się zapowiedzi w wersji beta. Samsung Galaxy S10 i Note 10 otrzymają to drugie uaktualnienie, ale tego pierwszego nie powinny już dostać, bo za rok byłyby objęte już rozszerzonym wsparciem. Tymczasem w trakcie Unpacked doszło do ważnej zmiany.

Samsung ogłosił na Unpacked, że jego flagowce zostają objęte dodatkowym rokiem podstawowego wsparcia. To oznacza, że będzie ono oferowane nie przez dwa, a trzy lata, co z pewnością cieszy. Deklaracja dotyczy nie tylko modeli S20 i Note 20, ale też zeszłorocznych smartfonów. Dlatego dostaną one aktualizację do One UI 4.0 i Androida 12, co nastąpi w swoim czasie.

Android 12 i One UI 4.0 dla Galaxy S10 i Note 10 to świetna wiadomość

Trzeba przyznać, że deklaracja Samsunga robi wrażenie. Trochę szkoda, że nie objęła też modeli S9, ale te już teraz objęte są dodatkowym wsparciem i dlatego nie dostaną nakładki z Androidem 11. Galaxy S10 i Note 10 będą pierwszymi smartfonami Koreańczyków, które będą wspierane przez tak długi czas. Oczywiście, informacja dotyczy także kolejnych telefonów, które to dopiero zadebiutują z czasem.

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora WhatsApp

źródło