Huawei P50 Pro Plus i P50 Pro to smartfony, które były już obiektem przecieków. Premiera powinna odbyć się w marcu. Pomimo nie najlepszej sytuacji chińskiej firmy na rynku telefonów. Ta jednak cały czas się nie poddaje. W tym artykule zebraliśmy znane informacje i plotki o modelach Huawei P50 Pro.

Z ekranami o różnych przekątnych

Huawei P50 Pro i model Plus mają dostać różne ekrany. W przypadku modeli P40 jedynym elementem różniącym oba telefony był aparat fotograficzny. Tym razem Chińczycy planują także różne wyświetlacze. Będą to panele OLED o przekątnych 6,6 i 6,8 cala. Dokładne rozdzielczości nie są znane, ale spodziewajmy się czegoś podobnego do serii Mate 40, gdzie jest to 1344 x 2772 pikseli. Poza tym wiemy, że ekrany będą w stanie prezentować obraz z odświeżaniem w 120 Hz i mają być zagięte na wszystkich czterech krawędziach. Kamerka do selfie znajdzie się w okrągłym wcięciu u góry.

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000 5G

Wiemy, że pod obudową smartfonów Huawei P50 Pro znajdzie się potężny procesor HiSilicon Kirin 9000 5G, który znamy już z serii Mate 40. To bardzo wydajny SoC w 5-nm litografii, który to do niedawna nie miał sobie równych w benchmarku AnTuTu. Zmienił to jednak mocniejszy Snapdragon 888. Spodziewamy się, że układ będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM w tańszym telefonie i 12 GB w modelu Plus. Na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca.

Z nakładką EMUI 11.1, ale nadal z systemem Android 10

Huawei P50 Pro zadebiutuje z nową aktualizacją oprogramowania Chińczyków, którą będzie EMUI 11.1. Nie będzie to jednak oprogramowanie oparte na Androidzie 11, a systemie Android 10, co warto mieć na uwadze. Sama nakładka pewnie jednak wniesie jakieś ciekawe nowości i udoskonalenia. Te na razie nie są jeszcze znane.

Huawei P50 Pro Plus z konkretnym aparatem

Huawei P50 Pro Plus dostanie najbardziej rozbudowany aparat fotograficzny. Wygląd wyspy dla kamery na razie nie jest znany. Pewnie jednak będzie dosyć zbliżony do tej, którą znamy z linii P40. W topowej konfiguracji spodziewajmy się pięciu sensorów (w tańszym modelu czterech), gdzie główny będzie miał matrycę 50 MP. Tu może zostać wykorzystany nowy sensor Sony. Szczegóły techniczne aparatu pozostają na razie tajemnicą.

Z szybkim ładowaniem baterii

W modelach Huawei P50 Pro spodziewajmy się baterii o pojemności około 4500 mAh. Choć w modelu Plus może to być nawet akumulator 5000 mAh. Prędkości ładowania nie będą pewnie odbiegać od tych, co znamy z Mate’ów 40. Tutaj wspierane jest szybkie ładowanie przewodowe 66 W i bezprzewodowe o mocy 50 W. Może polepszy się zwrotne ładowanie, bo na razie nadal jest to tylko 5 W.

Premiera w drugiej połowie marca

Premiery smartfonów Huawei P50 Pro powinna odbyć się w przyszłym miesiącu. Dokładny termin nie jest jeszcze znany. Jednak powinna to być druga połowa marca. Raczej nie spodziewajmy się, że nastąpi to wcześniej.

