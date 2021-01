Mi Home 6.1.202 to najnowsza wersja aplikacji Smart Home Xiaomi. Aktualizacja wprowadziła kilka ciekawych nowości. Zobaczmy, co dodano w Mi Home 6.1.202.

Mi Home 6.1 to aktualne wydanie aplikacji Smart Home marki Xiaomi. Aktualizacja z tym numerem pojawiła się kilka dni temu na urządzeniach z iOS, a teraz pojawiło się uaktualnienie oznaczone ciągiem 6.1.202. W przypadku wersji na Androida ciągle są to wydania zaczynające się od numerku 6.0.xxx. Zobaczmy, co nowego wprowadza oprogramowanie. Pewne nowości są.

Aplikacja Xiaomi Mi Home 6.1.202 – co nowego / wykaz nowości

Dodano zalecane sceny „Włącz światło w nocy” i „Dobranoc”

Dodano scenę „trybu uśpienia”, która zmniejszyłaby jasność ekranu i głośność głośników Mi AI, abyś mógł cieszyć się snem

Dodano proces inicjacji routera Mi i w pełni obsługuje korzystanie z routera Mo

Dodano często zadawane pytania dotyczące konta w Pomocy i opiniach

Zoptymalizowano funkcję rozpoznawania błędów w wiadomości porządkowej aparatu

Zoptymalizowano jakość połączeń niektórych kamer

Naprawiono problem z nieprawidłowym obrazem podczas skanowania kodu w celu sparowania niektórych urządzeń

Naprawiono niektóre problemy z wyświetlaniem i wydajnością wtyczek urządzenia

Naprawiono problem z awarią zarządzania pamięcią niektórych kamer

Tak więc aktualizacja Xiaomi Mi Home 6.1.202 to nie tylko nowości, ale również optymalizacje i poprawki znalezionych błędów. Oprogramowanie jest już dostępne do pobrania z App Store. W przypadku Androida najnowszym wydaniem pozostaje wydanie z numerkiem 6.0.210.

