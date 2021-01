iPhone SE 3 – są rendery koncepcyjne smartfona, ale taki to on nie będzie

iPhone SE 3 to smartfon, który Apple ma wprowadzić do oferty później w tym roku. Pewne plotki mówią o tym, że otrzyma w nazwie dopisek Plus. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Tymczasem w sieci pojawiły się rendery koncepcyjne telefonu. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery koncepcyjne modelu iPhone SE 3 widoczne niżej zostały opracowane przez jeden ze słowackich portali poświęconych tematyce Apple. Autor wyobraża sobie telefon z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie pośrodku, co znamy ze smartfonów z Androidem. Następnie mamy ramkę stylizowaną na starsze modele, co powróciło w dwunastkach. Z tyłu jest już standardowy aparat z jednym obiektywem.

Prawdziwy Apple iPhone SE 3 nie ma tak wyglądać

Wszystko wskazuje na to, że iPhone SE 3 w rzeczywistości będzie bardzo podobny do modelu Xr. Ma dostać ekran z notchem oraz obsługę Face ID. Z tyłu ma też być pojedynczy aparat fotograficzny. Względem Xr-a raczej większych zmian wizualnych Apple nie wprowadzi. Premiera telefonu planowana jest na drugą połowę 2021 roku.

