Vivo X60 Pro Plus debiutuje w sprzedaży. Cena wyższa niż Xiaomi Mi 11

Vivo X60 Pro Plus to nowy flagowiec, który debiutuje w sprzedaży. Jego cena jest wyższa od Xiaomi Mi 11. Zobaczmy, co oferuje model Vivo X60 Pro Plus.

Vivo X60 Pro Plus to smartfon zapowiedziany wcześniej w tym miesiącu. Będzie konkurować o klientów z Xiaomi Mi 11. Jednak jego cena jest wyższa. Startuje od 4998 juanów. Natomiast w przypadku Xiaomi Mi 11 są to kwoty zaczynające się od 3999 juanów. Zobaczmy, co oferuje Vivo X60 Pro Plus.

Xiaomi Mi 11 i Vivo X60 Pro Plus to dwa flagowce, które mają procesor Snapdragon 888. Oba mają ekrany AMOLED, ale pierwszy smartfon ma wyświetlacz QHD+. Natomiast drugi Full HD+. Oba modele oferuję podobne szybkie ładowanie, ale to znowu pierwszy smartfon ma większy akumulator.

Vivo X60 Pro Plus oraz Xiaomi Mi 11 Pro mają także różne aparaty fotograficzne. W pierwszym jest to połączenie sensorów. W pierwszym znajdziemy główny czujnik Samsung GN1 50 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny (114°) z sensorem Sony IMX598 48 MP. Jest też aparat do portretów z matrycą 32 MP i kamerka peryskopowa z sensorem 8 MP. Ze specyfikacją aparatu drugiego zapoznacie się tutaj. Poniżej specyfikacja techniczna obu telefonów.

Vivo X60 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny z sensorem 50 + 48 + 32 + 8 MP

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 gramów

Android 11 z nakładką OriginOS

Xiaomi Mi 11 – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.85 + 13 MP f/2.4 + 5 MP f/2.4

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

194 gramy

Android 11 z MIUI 12

