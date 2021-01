Vivo X60 Pro Plus doczekał się premiery. Znana jest już cena i specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co ma do zaoferowania model Vivo X60 Pro Plus.

Vivo X60 Pro Plus to nowy smartfon Chińczyków, który był obiektem wielu przecieków. Dziś odbyła się jego premiera. Cena to 4998 juanów (ok. 2900 zł) za model 128 GB. Wersja z 256 GB miejsca kosztuje 5998 juanów (ok. 3500 zł). Dziś rusza przedsprzedaż. Natomiast rynkowa dostępność Vivo X60 Pro Plus została zaplanowana na 30 stycznia.

Vivo X60 Pro Plus ma 6,56-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu jest Snapdragon 888 wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4200 mAh i pozwala na ładowanie o mocy 55 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z OriginOS.

Ponadto Vivo X60 Pro Plus wyróżnia się aparatem. Główny sensor to Samsung GN1 50 MP. Następnie mamy obiektyw szerokokątny (114°) z czujnikiem Sony IMX598 48 MP. Jest też aparat do portretów z matrycą 32 MP i kamerka peryskopowa z sensorem 8 MP. Selfie będzie można robić w jakości do 32 megapikseli. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Vivo X60 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny z sensorem 50 + 48 + 32 + 8 MP

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

190 gramów

Android 11 z nakładką OriginOS

