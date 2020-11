OriginOS to nowa nakładka Vivo. Wnosi ona wiele nowości i przeprojektowany interfejs. Zobaczmy, co nowego znajdziemy w nakładce Vivo OriginOS.

OriginOS to nowa nakładka Vivo, która zgodnie z zapowiedziami, została dziś zaprezentowana. Niedługo zostanie ona udostępniona w poglądowej wersji beta. Lista kompatybilnych smartfonów nie została jeszcze podana. To nastąpi wkrótce. Wiemy, że nowe oprogramowanie wniesie wiele zmian. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy. Na razie znamy tylko część nowości.



Nowa nakładka Vivo OriginOS – co nowego / wykaz nowości

Nowa nakładka Vivo zastępuje starszą o nazwie Funtouch OS. Wśród nowości z OriginOS trzeba wspomnieć o przeprojektowanym interfejsie. Bazuje on w dużym stopniu na kwadratowych i prostokątnych widżetach. Firma nazywa je siatką Klockiego. Następnie mamy przeprojektowane animacje systemowe.

OriginOS stawia także na tapety. W tym żywe tła. Mogą one dostosowywać się do aktualnie panujących warunków pogodowych. Pojawia się także przeprojektowany ekran blokady. Niestety, na razie nie ujawniono jeszcze wszystkich szczegółów. Nie ma też informacji o liście zgodnych smartfonów, na które z czasem trafi aktualizacja. Te szczegóły powinny zostać ujawnione w niedługim czasie.

