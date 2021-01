Android 12 dostanie nowy podzielony ekran. Aplikacje połączymy w pary

Android 12 dostanie nowość z zakresu Nearby Share. Teraz dowiadujemy się, że Google wprowadzi także nowy podzielony ekran. Taka funkcja już jest dostępna w zielonym robocie, ale jej działanie pozostawia trochę do życzenia. Nowe rozwiązanie ma polegać na tym, że aplikacje połączymy w pary.

Google w systemie Android 12 przeprojektuje podzielony ekran. Będzie mu bliżej do tego, co znamy z pewnych nakładek innych producentów, jak chociażby od Samsunga czy Microsoftu. W ten sposób będzie można łatwiej uruchamiać dwie aplikacje na jednym ekranie. Wystarczy, że tylko złączymy ją w parę. Poniżej widzicie zrzuty ekranowe, które mają to obrazować. Nie ma jednak pewności, że będzie to wyglądało właśnie w taki sposób, ale na pewno podobnie.

Nowy podzielony ekran w systemie Android 12 to mus

Nie ukrywajmy, ale Google wprowadzając podzielony ekran do zielonego robota nie zrobiło tego zbyt idealnie. Sam proces uruchamiania aplikacje w taki sposób nie jest najwygodniejszy. Poza tym brakuje przygotowania pod kątem nowych form wyświetlaczy, jak chociażby tych składanych. Android 12 ma szansę to zmienić.

