iPhone SE Plus pojawiał się w plotkach. Nowe informacje mówią o tym, że miałby dostać SoC Apple A14 i Touch ID. Zobaczmy, co wiemy o modelu iPhone SE Plus.

iPhone SE Plus to smartfon, który w przeszłości był obiektem przecieków. Teraz w sieci pojawiły się nowe plotki, które obejmują specyfikację techniczną. Pojawia się też cena w postaci 499 dolarów. Ile w tym prawdy? Tego nie wiadomo, ale dowiadujemy się, że iPhone SE Plus ma otrzymać procesor Apple A14 Bionic.

Jeśli iPhone SE Plus dostanie układ Apple A14 Bionic, to będzie naprawdę mocnym smartfonem. Urządzenie ma ponadto otrzymać 6,1-calowy ekran LCD oraz Touch ID we włączniku. Znamy to rozwiązanie z iPada Air 4. generacji. Jest też informacja o głównym aparacie z sensorem 12 MP. Kamerka do selfie ma pozwolić na robienie zdjęć w jakości do 7 megapikseli.

iPhone SE Plus ma rzekomo zadebiutować jeszcze w tym roku, ale mówi się o jego drugiej połowie. Obudowa ma być zgodna z normą IP67. Cóż, na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Wkrótce się okaże, ile w tych plotkach było prawdy. Przypuszczalna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Apple iPhone SE Plus – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran LCD o nieznanej rozdzielczości

procesor A14 Bionic

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka 7 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP z diodą doświetlającą

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G (?)

złącze Lightning

Touch ID we włączniku

iOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło