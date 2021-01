Android 12 jeszcze w tym kwartale zostanie udostępniony we wczesnopoglądowej wersji. Wtedy Google ujawni pierwsze nowe funkcje. Tymczasem jedną z nich ma być nowość powiązana z Nearby Share, które potem przeniesiono poprzez Chrome do Windows. Dotyczy ona Wi-Fi i w ten sposób będzie można w szybki sposób udostępniać hasła do sieci bezprzewodowych.

Obecnie można to robić z użyciem kodów QR, co widać na załączonym niżej zrzucie ekranowym. Google pracuje jednak nad prostszą i wygodniejszą metodą. Tutaj właśnie zostanie wykorzystane Nearby Share. Obecnie prowadzone są prace nad tym rozwiązaniem. Domyślamy się, że będzie ono gotowe już dla systemu Android 12, którego finalna wersja pojawi się w drugiej połowie roku.

Android 12 to nie tylko udostępnianie haseł poprzez Nearby Share

Możemy się domyślać, że Android 12 wprowadzi naprawdę sporo nowych funkcji. Wiemy, że jedną z nich ma być usypianie aplikacji pracujących w tle. Przełoży się to na mniejsze zużycie pamięci, a przy okazji powinno wpłynąć na czas pracy na baterii. Szczegóły powinniśmy poznać już wkrótce.

źródło