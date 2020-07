Nearby Share z Androida teraz także dla Windows. Dzięki Google Chrome

Nearby Share to rozwiązanie dla urządzeń z systemem Android, które pozwala na łatwe udostępnianie plików poprzez Bluetooth. Dzięki Google Chrome będzie można z niego korzystać również na komputerach z Windows. Możliwe to stało się za sprawą eksperymentalnej funkcji dodanej w popularnej przeglądarce internetowej.

Nearby Share to taki odpowiednik AirDropa na urządzenia z systemem Android. Google zaprojektowało to rozwiązanie z myślą o wieloplatformowym wykorzystaniu, czyli także na sprzętach pracujących pod kontrolą innego oprogramowania. Dzięki przeglądarce internetowej Chrome funkcja jest teraz dostępna także na komputerach z Windows. Jak to włączyć?

Google dodało do Chrone’a nową, eksperymentalną funkcję. Nearby Share można włączyć aktywując odpowiednią flagę (taką). Jej wartość należy ustawić na Enabled. Następnie należy ponownie uruchomić przeglądarkę internetową, co spowoduje wprowadzenie zmian. Oczywiście, w celu korzystania z funkcji należy dysponować komputerem z Bluetooth. Oba urządzenia muszą też znajdować się od w siebie w stosunkowo niewielkiej odległości.

Nearby Share z Androida na razie w poglądowych wersjach Google Chrome

Nowa funkcja i flaga ją włączająca znajdują się na razie tylko w poglądowych wydaniach przeglądarki z kanałów Dev i Canary. Dopiero z czasem pojawią się w stabilnej wersji dla Windows i innych systemów operacyjnych, które wspiera aplikacja. Chcąc korzystać z rozwiązania już teraz należy wpisać na pasku adresu chrome://nearby. Stąd można zacząć przesyłać pliki.

