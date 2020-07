Apple Watch 6 to nowe smartwatche z watchOS 7, które zobaczymy za kilka tygodni. Pojawi się czujnik, który pozwoli mierzyć natlenienie krwi. Duże zamówienia na SiP ma dostarczyć firma ASE Technology. Dodanie takiej funkcji w Apple Watch series 6 zwiastowały już zapiski znajdujące się we wczesnych wersjach watchOS 7.

Apple Watch 6 to smartwatche, które były już obiektem wielu przecieków i te niedawno dla was podsumowaliśmy. Wiemy, że pojawi się czujnik mierzący natlenienie krwi. Takich informacji doszukano się już we wczesnych buildach systemu watchOS 7, który obecnie dostępny jest w wersji beta. Teraz zdaje się to potwierdzać raport serwisu źródłowego.

W tym samym raporcie czytamy, że Apple Watch 6 ma otrzymać mikrokomputery SiP, które w większości ma dostarczy firma ASE Technology. Dostała ona największe zamówienia od firmy z Cupertino. W tym roku spodziewamy się nowej generacji tego elementu. Wróćmy jednak do natlenienia krwi.

Natlenienie krwi tylko w Apple Watch 6

Już wcześniej spekulowano, że taka funkcja może pojawić się w starszych zegarkach, bo teoretycznie ich pulsometr jest zdolny do wykonania takiego pomiaru (przy odpowiednich warunkach). Jednak w trakcie WWDC, gdzie pokazano watchOS 7, o takim rozwiązaniu nie wspomniano. To oznacza, że dostanie je tylko nowy Apple Watch 6. Starsze smartwatche firmy wraz z aktualizacją oprogramowania tego nie otrzymają. Premiery nowych zegarków spodziewamy się ze smartfonami iPhone 12.



źródło: Digitimes