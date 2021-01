One UI 3.1 to aktualizacja, która trafi na Galaxy S10 i Galaxy Note 10. Kiedy to nastąpi? Samsung planuje zaktualizować te modele do One UI 3.1 w marcu.

One UI 3.1 to aktualizacja, którą Samsung już udostępnia na starsze urządzenia. Firma zaczęła od tabletów Tab S7, ale wiemy, że uaktualnienie trafi także na smartfony Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10. Rodzi się tylko pytanie: kiedy to nastąpi? Mamy odpowiedź na to pytanie, którą przekazał sam producent.

Aktualizacja do One UI 3.1 trafi na telefony Galaxy S10 i Note 10 za kilka tygodni. Samsung planuje rozpocząć ją udostępniać na te modele dokładnie w marcu. Dotyczy to smartfonów pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Jednak niedługo po tym oprogramowanie powinno być udostępniane na międzynarodowych rynkach. To tylko kwestia czasu.

Aktualizacja One UI 3.1 nie tylko dla smartfonów Galaxy S10 i Note 10

Samsung planuje udostępnić uaktualnienie do nakładki One UI 3.1 dla wielu modeli. Niedługo powinna pojawić się ona na zeszłorocznych flagowcach, czyli S20 i Note 20. Domyślamy się, że aktualizacja powinna zostać wdrożona na wszystkie te sprzęty, które dostały (lub niedługo dostaną) Androida 11. Na temat nowości z najnowszej nakładki przeczytacie tutaj.

Przeczytaj także: 5 wskazówek dla Netfliksa

źródło