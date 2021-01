One UI 3.1 to nowa nakładka firmy Samsung. W sieci pojawiło się wideo, które ujawnia część z nowości. Zobaczmy więc, co nowego znajdziemy w One UI 3.1.

One UI 3.1 to nowa aktualizacja nakładki, której spodziewamy się z modelami S21. Oprogramowanie wprowadzi trochę nowości i wśród będzie nowy dzwonek Over the Horizon. W sieci opublikowano wideo, które ujawnia nam część z nich. Zobaczmy więc, co nowego powinniśmy spodziewać się wraz z premierą nowego software.

Nakładka Samsung One UI 3.1 – co nowego / wykaz nowości

Aktualizacja One UI 3.1 wśród nowości zawiera funkcję kontynuowania aplikacji na innych urządzeniach. Tak więc część z programów pozwoli na dalszą pracę już na innym sprzęcie. Na początku zgodne będą Samsung Internet i Notatki. Ta druga ma wymagać nowej wersji.

Następnie mamy tła dla rozmów w postaci wideo lub emoji AR. Będzie też można przełączać się na głównym pomiędzy kanałami Samsung Free i Google Discover. One UI 3.1 wprowadza także wsparcie dla S Pen dla serii S. Wiemy jednak, że z tej nowości skorzystają tylko użytkownicy Galaxy S21 Ultra.

One UI 3.1 wprowadzi też widok reżyserski, który to miał zadebiutować już wraz z serią S20. Tak się jednak nie stało. W ten sposób będzie można przełączać się pomiędzy różnymi kamerami z podglądem. Pamiętajmy, że aktualizacja do nowej nakładki niedługo po debiucie modeli S21 ma trafić na starsze telefony. Wtedy ich użytkownicy również otrzymają część z tych nowości.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło