Galaxy S21 wprowadzi nowy dzwonek Over the Horizon. Doszło do wycieku. Już dziś możemy posłuchać Over the Horizon z One UI 3.1 dla Samsunga Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 zadebiutuje z One UI 3.1. W oprogramowaniu, jak zresztą co roku, znajdziemy nowy dzwonek Over the Horizon. Koreańczycy jeszcze go nie ujawnili. Doszło jednak do przecieku i już teraz mamy okazję posłuchać sobie nowe dźwięki.

Nowy dzwonek Over the Horizon dla Samsungów Galaxy S21 możecie odsłuchać na poniższym wideo. Będzie on ponownie delikatny, a cały towarzyszący mu utwór jest naprawdę miły dla ucha. Posłuchajcie koniecznie. Wkrótce powinniśmy poznać nowe szczegóły. Zapewne nastąpi to jeszcze przed Unpacked 2021, czyli 14 stycznia.

Nowy dzwonek Over the Horizon dla Galaxy S21 na razie nieoficjalnie

Samsung w ostatnich latach prezentował nowe dźwięki z serii Over the Horizon na kilka dni przed oficjalną premierą nowych flagowców. Pewnie podobnie będzie w przypadku serii Galaxy S21. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalne informacje od Koreańczyków. Powinniśmy je zobaczyć już w bardzo niedługim czasie. Do styczniowej premiery pozostało już tylko kilka dni.

