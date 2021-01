Samsung Galaxy S21 Ultra będzie pierwszym flagowcem z serii, który otrzyma ekran z obsługą piórka. Będzie to nowy S Pen i w końcu mamy okazję zobaczyć rendery akcesorium. Wiemy też, że pojawi się dedykowane etui, w którym będzie można schować rysik. Rzućmy sobie okiem na te dodatki dla modelu Samsung Galaxy S21 Ultra.

Nowy S Pen dla Samsunga Galaxy S21 Ultra widoczny jest na poniższych renderach. Prezentują one piórko podobne do tego, które dedykowane jest tabletom Tab S7, a mniej do rysika z modeli Note 20. Następnie mamy nowe etui dla telefonu. Po jednej z jego stron znajdzie się dodatkowe miejsce, gdzie będzie można schować akcesorium.

Samsung Galaxy S21 Ultra będzie konkretnym smartfonem. Pamiętajmy, że tylko ten model dostanie ekran z obsługą S Pen. Dwa tańsze nie. Poza tym będzie to dodatkowe akcesorium, które trzeba będzie dokupić, co trzeba mieć na uwadze. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

228 gramów

rysik S Pen (opcjonalnie)

Android 11 One UI 3.1

źródło