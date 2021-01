iPhone 13 5G to seria smartfonów Apple na 2021 rok. Powinny wprowadzić wsparcie dla mmWave na nowe rynki. Dzięki temu modele iPhone 13 zaoferują szybsze 5G.

iPhone 13 5G to smartfony, które zobaczymy za kilka miesięcy. Mogą znacząco zwiększyć dostępność mmWave. Jak dobrze wiemy, Apple ograniczyło się do implementacji tego rozwiązania tylko w dwunastkach, które pochodzą z amerykańskiej dystrybucji. Na pozostałych rynkach telefony obsługują tylko Sub-6 GHz. Co oznacza w praktyce?

Zeszłoroczne modele Apple dają dostęp to szybszych sieci nowej generacji tylko w Stanach Zjednoczonych. Sub 6-GHz zapewnia wolniejsze transfery danych. Warto jednak zauważyć, że mmWave jest rozbudowywane na świecie. Widać to także w części krajów europejskich. Dlatego wraz z modelami iPhone 13 powinno w końcu pojawić się odpowiednie wsparcie.

Apple iPhone 13 5G z mmWave pewnie także w Europie

Domyślamy się, że Apple wraz z premierą modeli iPhone 13 5G wniesie już wsparcie dla mmWave nie tylko w wybranych krajach azjatyckich, ale też Europy. Oczywiście w tych, gdzie infrastruktura ta będzie odpowiednio rozbudowana. Duże zamówienie na zgodne anteny ma powędrować do tajwańskiego Qigi. Na więcej szczegółów trzeba jeszcze poczekać.

źródło