Xiaomi Mi 11 nowym liderem AnTuTu. Huawei Mate 40 Pro Plus spada

Xiaomi Mi 11 został nowym liderem AnTuTu. Tym samym zdetronizował Huawei Mate 40 Pro Plus. Snapdragon 888 z Xiaomi Mi 11 jest nieco szybszy od Kirina 9000.

Xiaomi Mi 11 wskoczył na szczyt rankingu AnTuTu. Do niedawna dominował tam Huawei Marte 40 Pro Plus z SoC Kirin 9000. Niestety, smartfon ten w końcu trafił na wydajniejszy model i musiał opuścić pierwsze miejsce. Dużą wydajność Xiaomi Mi 11 zawdzięcza układowi Snapdragon 888.

Xiaomi Mi 11 jest pierwszym smartfonem ze Snapdragonem 888 na rynku. W połączeniu z 12 GB szybkich kości LPDDR5 wykręca w AnTuTu średnio ponad 708 tysięcy punktów. Do rekordowego wyniku trochę brakuje. Ten ustanowił Oppo Find X3 Pro. Huawei Mate 40 Pro Plus z Kirinem 9000 osiąga jednak niewiele gorszy wynik. To nadal ponad 700 tys. punktów.

Ciekawe, jak będzie w przypadku Xiaomi Mi 11 Pro. Ten smartfon ma zadebiutować w lutym i pewnie wykręci jeszcze lepsze wyniki. O tym jednak przekonamy się dopiero za jakiś czas. W drodze jest też model Lite. Dane techniczne obu smartfonów znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 11 – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.85 + 13 MP f/2.4 + 5 MP f/2.4

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

194 gramy

Android 11 z MIUI 12

Huawei Mate 40 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,76-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1344 x 2772 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci

kamerka 13 MP f/2.4 + czujnik 3D

aparat 50 MP f/1.9 + 20 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4 + dodatkowy teleobiektyw

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z EMUI 11

