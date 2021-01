Xiaomi Mi 11 Lite 5G nie został zaprezentowany pod koniec grudnia. Tak, jak i model Pro, którego premiera ma odbyć się w lutym. Smartfon z pewnością powstanie i jego debiut może być nieodległy. Rąbka tajemnicy na temat tego urządzenia mógł uchylić jeden z wiceprezesów firmy, Chang Cheng na łamach społecznościówki Weibo.

Chang Cheng opublikował grafikę widoczną powyżej. Już ją widzieliśmy. Mówi ona o globalnej premierze nie jednego smartfona, a całej serii. To właśnie ten szczegół pozwala nam przypuszczać, że pojawi się także Xiaomi Mi 11 Lite 5G, który będzie najtańszym modelem. Pytanie tylko: czego można się spodziewać po tym telefonie?

Cóż, mamy pewnie podejrzenia, że może to być globalna wersja Redmi Note 9 Pro 5G. Jak dobrze wiemy, przebrandowano go także na model 10i widoczny wyżej. Ten jednak przeznaczony jest tylko do sprzedaży w Indiach. Dlatego właśnie na międzynarodowych rynkach telefon ten może pojawić się właśnie jako Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Jeśli tak się stanie, to jego specyfikacja techniczna będzie przedstawiać się następująco. Pamiętajmy jednak, że na razie to nic pewnego. Premiera powinna odbyć się w lutym.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) i odświeżaniem 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane (kości UFS 2.2)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

bateria o pojemności 4820 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

IP53

214,5 g

Android z MIUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło: opracowania własne (via)