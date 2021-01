OnePlus 9 Lite i Redmi K40 to dwa takie „prawie” flagowce. Te smartfony najpewniej dostaną nowy SoC Qualcomma. To procesor Snapdragon 870 5G.

OnePlus 9 Lite i Redmi K40 to smartfony, które pojawiają się w przeciekach od dawna. Już wcześniej pojawiały się plotki, że choć nie będą pełnymi flagowcami, tak mają dostać Snapdragona 8xx. Podejrzewano, że będzie to SD865. Wygląda jednak na to, że powinniśmy spodziewać się układu Snapdragon 870 5G.

Qualcomm zapowiedział układ Snapdragon 870 5G wczoraj. Przekazano, że nowy SoC trafi wkrótce do pierwszych telefonów i na liście wymieniono dwie powyższe marki. Tak więc implementacja procesora w modelach OnePlus 9 Lite i Redmi K40 jest niemal pewna. Innego wyboru raczej tu nie widać.

Tylko OnePlus 9 Lite i Redmi K40 dostaną SoC Snapdragon 870 5G

Snapdragon 870 5G trafi do smartfonów Redmi K40 oraz OnePlus 9 Lite. Dotyczy to jednak tylko tych tańszych smartfonów. W droższych flagowcach z dopiskiem Pro pojawi się inny układ. Mowa oczywiście o Snapdragonie 888. W pierwszej kolejności tańszy SoC Qualcomma ma znaleźć się w nowym telefonie Motoroli.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło