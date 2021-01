HBO Go to platforma, która zawiera ukryte funkcje i triki. Wybraliśmy najlepsze wskazówki i sztuczki. Zobaczmy, jak ułatwić sobie pracę z serwisem HBO Go.

HBO Go skrywa różne ukryte funkcje i triki, które warto znać oraz używać. Możliwość oglądania filmów w trybie offline? Kontrola rodzicielka lub aktywacja nowych urządzeń? To wszystko jest możliwe. Rzućmy sobie okiem na najlepsze sztuczki i wskazówki dla platformy HBO Go.

Oglądamy filmy i seriale w trybie offline

HBO Go od niedawna pozwala oglądać filmy oraz seriale w trybie offline, a więc bez połączenia z internetem. Była to mocno wyczekiwana funkcja i w 2020 roku w końcu ją dodano. Jak to działa? W bardzo prosty sposób. Należy tylko w aplikacji wybrać opcję Pobierz odcinki. Następnie zaznaczyć te epizody, które następnie zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Potem dostęp do nich można uzyskać z poziomu sekcji Pobrane.

Korzystamy z kontroli rodzicielskiej

Jeśli mamy dzieci, to z pomocą przychodzi kontrola rodzicielska, którą HBO Go ma. Chcąc ją skonfigurować, trzeba udać się do sekcji Ustawienia i następnie Kontrola rodzicielska. Tu nadajemy PIN oraz wybieramy zakres wiekowy, dla którego będą obowiązywały ograniczenia. Proste i wygodne.

Dodajemy nowe urządzenia w HBO Go

HBO Go pozwala na oglądanie produkcji na maksymalnie dwóch urządzeniach w tym samym czasie. Najpierw musimy jednak zezwolić kolejnemu na dostęp. W tym celu trzeba przejść do sekcji Ustawienia i Urządzenia. Następnie dotknąć opcję Aktywuj nowe urządzenie. Po włączeniu na tym nowym sprzęcie aplikacji pojawi się kod, który należy przepisać oraz zatwierdzić.

Oglądamy najlepsze według IMDb

IMDb to największa w internecie skarbnica informacji o filmach. To potężna baza danych, gdzie użytkownicy mogą oceniać produkcje. Dostęp do niej jest oferowany także w aplikacji HBO Go. W ten sposób będziecie mogli znaleźć filmy, które są dobrze ocenione. Można to zrobić udając się w menu po lewej stronie do sekcji Strona główna i następnie Najlepsze wg IMDb.

Dodajemy produkcje do własnej listy

Często w HBO Go natrafimy na produkcje, których w danym momencie nie będziemy w stanie obejrzeć. Tu z pomocą przychodzi funkcja Moja lista. Chcąc dodać do niej film czy serial, trzeba tylko na stronie z daną produkcją dotknąć ikonkę serduszka. Po chwili pozycja trafi na listę.

