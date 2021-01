Obiektyw Google na Androida – tryb offline z nową funkcją. To tłumacz

Obiektyw Google na Androida dostał nową funkcję. To tłumacz, który pojawia się w trybie offline. Obiektyw do działania wymaga tu aktualnej aplikacji Google.

Obiektyw Google na Androida cały czas jest rozwijany. Aplikacja doczekała się ciekawej funkcji. Jest nią tłumacz, który teraz będzie działał także w trybie offline. Wcześniej korzystanie z narzędzia bez połączenia z internetem nie było możliwe. Zobaczmy więc sobie, jak to dokładnie działa.

Tłumacz dla aplikacji Obiektyw Google w trybie offline wymaga jednak pobrania odpowiedniej paczki językowej. Z czegoś musi czerpać wiedzę. Dlatego najpierw trzeba wskazać dany język. Po chwili pojawi się informacja o tym, jak dużo miejsca zajmie dany pakiet w pamięci urządzenia.

Tłumacz dla aplikacji Obiektyw Google z pewnymi ograniczeniami

Tutaj trzeba mieć jednak na uwadze, że funkcja w trybie offline stawia pewne ograniczenia. W ten sposób nie będzie można zaznaczyć i skopiować pojedynczych fragmentów tekstu. Możliwe to jest tylko w przypadku wskazania całości, co trzeba mieć na uwadze. Taki tłumacz z pewnością jednak przyda się w trakcie podróży, gdy będziemy mieć ograniczony dostęp do internetu.

