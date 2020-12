Instagram na iPhone’y dostaje wsparcie dla ProRAW z iOS 14.3

iOS 14.3 to większa aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadziła mnóstwo nowości. Także takich, które Apple nie wymieniło w wykazie zmian. Jedną z nowych funkcji jest wsparcie dla formatu ProRAW. Aplikacja Instagram została uaktualniona pod tym kątem i również pozwala z tego korzystać.

O dodaniu wsparcia dla formatu ProRAW w aplikacji Instagram poinformował Tim Johnsen, który odpowiada w firmie za wersję na iPhone’y. Dzięki temu właściciele z już zainstalowanym iOS 14.3 będą mogli wybierać takie zdjęcia. Mają one średnio rozmiar około 25 MB. Jednak w tym przypadku trzeba liczyć się z ich kompresją w serwisie, co warto mieć na uwadze.

Instagram z obsługą ProRAW z iOS 14.3 tylko w iPhone’ach 12

Pamiętajmy, że aktualizacja iOS 14.3 wprowadziła format ProRAW tylko dla tegorocznych iPhone’ów 12. Instagram wspiera go natywnie. Jednak na starszych telefonach z logo nadgryzionego jabłka tego nie znajdziemy, co warto mieć na uwadze. Tutaj warto też dodać, że Johnsen rekomenduje do edycji takich fotek inne aplikacje trzecie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło