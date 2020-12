Galaxy S21 Plus na kolejnym wideo. Tak prezentuje się nowy flagowiec

Galaxy S21 Plus to jeden z nowych smartfonów Samsunga. W sieci pojawiło się nowe wideo z tym modelem. Zobaczmy, jak prezentuje się Samsung Galaxy S21 Plus.

Galaxy S21 Plus był już obiektem wielu przecieków. Ostatnio wyciekły cena i kompletna specyfikacja techniczna modelu Ultra. Choć do premiery pozostał jeszcze niespełna miesiąc, tak w sieci pojawiają się kolejne filmy. Mamy okazję zobaczyć nowe wideo, na którym Samsung Galaxy S21 Plus pozuje w pełnej krasie.

Samsung Galaxy S21 Plus z poniższego wideo wygląda tak, jak mieliśmy okazję zobaczyć go w starszych przeciekach. Ekran to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Z tyłu znajdziemy aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Obejrzyjcie to koniecznie na poniższym filmie.

Wiemy, że Samsung Galaxy S21 Plus ma 6,8-calowy ekran AMOLED i baterię o pojemności 4800 mAh. Aparat składa się z dwóch sensorów 12 MP i jednego 64 MP. Do premiery jest już blisko. Ta odbędzie się 14 stycznia. Znana specyfikacja techniczna tego konkretnego modelu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 Plus 5G – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 + 12 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Android 11 One UI 3.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło