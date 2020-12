iPhone 13 to cztery smartfony Apple na 2021 rok. Dowiadujemy się, że dostaną wsparcie dla Wi-Fi 6E. To zapewni modelom iPhone 13 nowe możliwości.

iPhone 13 to cztery smartfony Apple na 2021 rok, które były już obiektem różnych przecieków. Ostatnie z nich mówiły o ekranach LTPO dla modeli Pro. Teraz dowiadujemy się, że pojawi się wsparcie dla Wi-Fi 6E, który przez niektórych jest wyróżniany w roli najważniejszej aktualizacji dla tego standardu od 20 lat. Co to oznacza?

Wi-Fi 6E dodaje obsługę zakresu 6 GHz. W ten sposób można znacząco zwiększyć przepustowość sieci bezprzewodowych i lepiej je wykorzystać. Jeśli iPhone 13 dostanie wsparcie, to zostaną znacząco zwiększone możliwości z zakresu AR/VR. Będzie też można liczyć na więcej opcji z zakresu połączeń z urządzeniami w domu.

Nie tylko modele Apple iPhone 13 dostaną Wi-Fi 6E

iPhone 13 będzie pierwszym smartfonem z Wi-Fi 6E w portfolio Apple. Implementacji tego standardu spodziewajmy się także we flagowcach z Androidem na 2021 rok. Tym bardziej, że najnowszy SoC Qualcomma, czyli Snapdragon 888 oficjalnie wspiera ten standard. Wkrótce okaże się, który z telefonów zadebiutuje na rynku z obsługą tego rozwiązania jako pierwszy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło