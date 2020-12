Mi Band 6 to nadchodząca opaska Xiaomi. Urządzenie jest w przygotowaniu. Spróbujmy zobaczyć, co nowego może wnieść opaska Xiaomi Mi Band 6.

Xiaomi Mi Band 6 to opaska chińskiej marki, którą zobaczymy w 2021 roku. Jej produkcją zajmie się ponownie firma Huami, którą znamy z gadżetów pod marką Amazfit. Czego możemy spodziewać się wraz z nowym wearable? W tym artykule próbujemy odpowiedzieć na pytania o to, co może pojawić się wraz z opaską Xiaomi Mi Band 6.

Design bez większych zmian

Xiaomi Mi Band 6 raczej nie wniesie większych zmian w wyglądzie. Spodziewajmy się, że będzie kontynuowany design z poprzednika, który to z kolei wniósł w tym zakresie nowości. Był to przede wszystkim większy ekranik o przekątnej 1,1 cala oraz nowy sposób na ładowanie baterii, gdzie zdecydowano się na magnetyczną ładowarkę. W przypadku nowego modelu to nie powinno się zmienić.

Xiaomi Mi Band 6 z NFC na innych rynkach

Wiele osób wypatruje wersji z modułem bezstykowym poza Chinami. Przez dłuższy czas opaski producenta z tym dodatkiem dostępne były tylko na terenie Państwa Środka, ale ostatnio zaczęło to ulegać zmianie. Przykładem niech będą kraje zza naszej wschodniej granicy, gdzie dzięki współpracy z Mastercard sprzęt wprowadzono także tam. Jest więc szansa, że Xiaomi Mi Band 6 trafi w tej wersji na jeszcze więcej rynków. Tutaj jest jednak pewne „ale”.

Na Google Pay nie ma co liczyć

Przez ostatnie lata pojawiały się plotki, że kolejna generacja opaski firmy pojawi się z obsługą Google Pay. Cóż, nie ma co na to liczyć. W przypadku Xiaomi Mi Band 6 też tak nie będzie, z czym trzeba się pogodzić. Jeśli moduł z NFC wyjdzie na kolejne rynki, to ponownie będzie to zasługą lokalnych współprac, jak chociażby z wymienionym wcześniej Mastercardem i to dzięki temu można płacić za zakupy w sklepach.

Z pulsoksymetrem

Opaska Xiaomi Mi Band 6 w edycji globalnej z pewnością otrzyma już czujnik Sp02, który pozwala na zmierzenie natlenienia krwi. Taka funkcja pojawiła się już w tegorocznym modelu. Jednak producent z jakichś powodów postanowił pozbawić tej opcji międzynarodowej wersji urządzenia. Obsługę pulsoksymetru zapewniono tylko w Chinach, co było dużym rozczarowaniem.

Nowe tryby sportowe

Tegoroczna opaska wspiera już 11 profesjonalnych trybów sportowych. W przypadku Xiaomi Mi Band 6 z pewnością pojawi się kilka nowych. Na razie jednak nie wiadomo, co planuje producent. O tym przekonamy się z czasem.

Z Bluetooth 5.1

Xiaomi Mi Band 6 otrzyma nowy moduł odpowiedzialny za łączność bezprzewodową. Będzie to Bluetooth 5.1. To polepszy zasięg oraz zapewni pewniejsze połączenia z innymi urządzeniami. Modułu z numerkiem 5.2, który jest obecnie najnowszy, na razie się nie spodziewajmy. Ten na razie nie pojawia się nawet w telefonach, co zacznie się zmieniać w przyszłym roku.

Premiera w drugim kwartale

Opaska Xiaomi Mi Band 6 zadebiutuje w drugim kwartale 2021 roku. Nie spodziewajmy się debiutu w krótszym terminie. Z prostej przyczyny. Tegoroczna edycja urządzenia sprzedaje się naprawdę dobrze. A jak dobrze wiemy, nie zabija się kury znoszącej złotych jaj. Cena zapewne zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie, czyli około 170 juanów (w przypadku Chin). W Polsce zapewne będzie to pomiędzy 149-199 zł.

