iPhone 13 Pro otrzyma ekran LTPO. Apple zapewni zmienne odświeżanie

iPhone 13 Pro to flagowiec na 2021 rok. Smartfon dostanie ekran LTPO. Tak Apple zapewni zmienne odświeżanie. Ekrany do iPhone 13 Pro dostarczy Samsung.

iPhone 13 Pro to dwa smartfony Apple na 2021 rok, który już pojawiały się w przeciekach. Koreańskie media uzyskały nowe informacje o planach producenta. Dowiadujemy się, że telefony otrzymają ekran LTPO. Dzięki temu będzie zapewnione odświeżanie w 120 Hz, ale nie jest to jedyny plus.

Ekran LTPO w modelach iPhone 13 Pro sprawi, że Apple będzie mogło zastosować zmienne odświeżanie. Na przykład w zakresie od 10 do 120 Hz. To ważne dla baterii, gdyż wtedy będzie ono mogło być czasami zaniżane i to wpłynie na mniejsze zużycie energii. Wiele osób liczyło na taką nowość w tym roku, ale zdecydowano się na 5G.

Ekran LTPO dla modeli iPhone 13 Pro od Samsung Display

Wiemy, że wspomniane ekrany LTPO dostarczy dla Apple Samsung Display. iPhone 13 Pro otrzyma panele OLED i prawdopodobnie nowe smartfony w 2021 roku ponownie dostaną wyświetlacze o przekątnej 6,1 i 6,7 cala. Premiera ma odbyć się już standardowo we wrześniu. Firma planuje powrócić do dotychczasowego harmonogramu.

