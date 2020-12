iOS 14.4 beta 1 już jest. To system, który zadebiutuje w przyszłym roku. Spodziewajmy się tu nowości. Co nowego może przynieść iOS 14.4 beta?

iOS 14.4 beta 1 to nowa aktualizacja poglądowa dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Niedługo po tym, jak doczekaliśmy się finalnego wydania z numerkiem 14.3. Co nowego tu znajdziemy? Nowości z pewnością nie zabraknie, bo jest to większe uaktualnienie oprogramowania.

iOS 14.4 beta z pewnością wprowadzi nowe funkcje i inne usprawnienia. Po prostu testerzy będą musieli je najpierw odkryć. Pamiętajmy, że Apple na tym etapie nie udostępnia szczegółowych wykazów zmian. Nowości odkrywane są przez osoby, które zainstalują nowy software na własnych iPhone’ach.

iOS 14.4 beta 1 wkrótce dla publicznych testerów

Na razie iOS 14.4 beta 1 udostępniono deweloperom aplikacji. Tak bywa zazwyczaj. Jednak niedługo firma udostępni ten system również w Apple Beta Software Program. Wtedy nowy software będą mogli zainstalować także pozostali właściciele iPhone’ów, którzy biorą udział w publicznym programie pilotażowym. Finalne wydanie tego oprogramowania zobaczymy dopiero w przyszłym kwartale. Teraz nie pozostaje nic innego, jak czekać na znalezienie nowości.

źródło: opracowanie własne