Samsung Galaxy S21 5G pozuje na oficjalnym renderze

Samsung Galaxy S21 5G to linia telefonów, która obejmie trzy modele. Już wcześniej w przeciekach widzieliśmy je na zdjęciach czy grafikach z materiałów prasowych producenta. Teraz mamy okazję rzucić okiem na nowy render. Prezentuje nam on przód obudowy telefonu Samsung Galaxy S21 5G.

Widzimy, że Samsung Galaxy S21 5G ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wiemy, że jest to panel AMOLED typu Infinity-O, który będzie wyświetlać obraz w 120 Hz. Tyłu obudowy tu nie widać. To jednak nie jest tajemnica i wiemy, jak Koreańczycy zaprojektowali aparat we wszystkich trzech smartfonach.

Samsung Galaxy S21 5G zadebiutuje 14 stycznia, co już w zasadzie potwierdzono. Oprócz smartfona z 6,2-calowym ekranem zobaczymy także modele Plus i Ultra. O tym najmniejszym również wiadomo całkiem sporo. Jego znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 5G – specyfikacja techniczna

6,2-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak sczegółów

aparat fotograficzny 12 MP + 12 MP + 64 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 One UI 3.1

