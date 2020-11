Gmail dostaje nowe ustawienia. Jest większa kontrola nad danymi

Gmail otrzymuje opcje, które pozwolą na zwiększenie prywatności. To nowe ustawienia, których celem jest lepsza kontrola nad danymi. Google poinformowało o nich na oficjalnym blogu. Zobaczmy, co takiego się pojawia. Nowości te są rozbudową tego, co firma robi w ostatnim czasie w zakresie danych użytkowników własnych usług.



Nowe ustawienia, które dostał Gmail, są dwa. Pierwszą jest możliwość wyłączenia inteligentnych funkcji w poczcie, czacie oraz Meet w celu ochrony danych, które to wykorzystywane są przez te opcje do prawidłowego działania. Druga opcja pozwala dezaktywować personalizację inny usług Google z użyciem informacji pochodzących z czatu, Meet oraz poczty.

Nowe ustawienia poczty Gmail to lepsza kontrola danych, ale nie wszystko będzie działać

Wspomniane nowe ustawienia, które Google przygotowało dla poczty Gmail, rzeczywiście zwiększają prywatność i ochronę danych. Jednak trzeba mieć na uwadze, że ich zmiana może spowodować, że pewne inteligentne funkcje przestaną po prostu działać. W przypadku innych funkcjonalność może być ograniczona.

