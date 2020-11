iPhone SE Plus ma zadebiutować w 2021 roku. Apple chce tym smartfonem walczyć z chińskimi producentami telefonów. Zobaczmy, co wiemy o iPhone SE Plus.

iPhone SE Plus to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Nowe plotki mówią o tym, że Apple każe nam poczekać na kolejnego smartfona z tej serii do drugiej połowy 2021 roku. Teraz pojawiły się nowe informacje o planach związanych z tym produktem. Firma z Cupertino chce powalczyć nim z chińskimi producentami telefonów.

iPhone SE Plus będzie tańszym smartfonem Apple. Ma on dostać ekran o przekątnej 5,5 lub 6,1 cala. W zależności od tego, na co dokładnie zdecyduje się producent. Stawiamy jednak na to, że tym razem będą to już jednak węższe ramki. Wtedy spodziewajmy się większego wyświetlacza. Telefon nie otrzyma łączności z 5G, a jedynie z LTE.

iPhone SE Plus pewnie z Apple A14 Bionic

Domyślamy się, że iPhone SE Plus otrzyma już procesor Apple A14 Bionic. To potężny chip w 5-nm litografii, który znamy z dwunastek. Aparat prawdopodobnie będzie pojedynczy. Jednak podwójnej kamery również nie można tu wykluczyć. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło