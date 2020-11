iPhone 12 Mini u iFixit, czyli jak Apple zmieściło tak dużo w małej obudowie

iPhone 12 Mini to naprawdę kompaktowy model. Jest odczuwalnie mniejszy, ale względem pozostałych modeli Apple w zasadzie nic mi nie brakuje (poza czasem pracy na baterii). Jak udało się zmieścić tak sporo w tak malej obudowie? Odpowiedzią na to pytanie są wybrane komponenty. Potwierdza nam to rozbiórka przeprowadzono przez iFixit.

iPhone 12 Mini wybrane komponenty ma po prostu mniejsze. Na pierwszy rzut oka rzuca się przede wszystkim niewielka bateria, która ma pojemność tylko 2227 mAh. Następnie mamy mniejsze pierścienie dla MagSafe, głośniki czy Taptic Engine. Według iFixit te elementy zminimalizowano.

Przy okazji dowiadujemy się, że iPhone 12 Mini pod kątem naprawy został oceniony na 6 na 10 punktów. Tak więc ocena iFixit jest taka sama, jak w przypadku pozostałych modeli. Poniżej możecie zobaczyć, jak „pacjent” wygląda po rozbiórce. W dalszej części artykułu znajdziecie dane techniczne smartfona iPhone 12 Mini.

Apple iPhone 12 Mini – specyfikacja techniczna

5,4-calowy ekran Super Retina XDR o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli

procesor Apple A14 Bionic

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64, 128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 12 MP do selfie

podwójny aparat fotograficzny 12 MP f/1.6 + 12 MP f/2.4

bateria o pojemności 2227 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

eSIM + nano SIM

złącze Lightning

Face ID

iOS 14

źródlo