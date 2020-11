Facebook testuje dark mode w aplikacji już od dawna. Ciemny motyw został dostrzeżony miesiące temu i teraz ruszają publiczne testy funkcji. Firma poinformowała o tym za pośrednictwem Jane Manchun Wong, która uwielbia szukać nowości w kodzie aplikacji. Wiemy już, jak włączyć tryb ciemny.

Publiczne testy nie oznaczają jednak, że dark mode dostępny jest dla wszystkich. Funkcja rzeczywiście pojawia się zarówno w aplikacji na iOS, jak i urządzeniach z systemem Android. Jednak Facebook mocno zawęził grono testerów. To oznacza, że dostęp mają naprawdę nieliczni użytkownicy. Kto jednak wie, a może jesteście w grupie szczęściarzy.

Jak włączyć dark mode w aplikacji Facebook

Aktywacja dark mode w aplikacji Facebook nie jest trudna. Jeśli akurat wy macie dostęp, to musicie tylko udać się do sekcji Menu. Tam w obszarze Ustawienia i prywatność powinien pojawić się przycisk z nazwą trybu ciemnego. Jeśli go tu nie ma, to na razie dostępu jeszcze nie otrzymaliście.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙 You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020

Ciągle nie wiadomo, kiedy firma udostępni ciemny motyw dla wszystkich. Powinno to nastąpić w niedługim czasie. Jednak plany Marka Zuckerberga i spółki w tym zakresie nie są znane. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że są już prowadzone publiczne testy, to dostępność trybu ciemnego jest z pewnością nieodległa. Na razie trzeba czekać.

