iPhone 13 zostanie zaprezentowany przez Apple w 2021 roku. Firma ma już prototyp i można go nazwać iPhone 12s. Phone 13 jest podobny do tegorocznych modeli.

iPhone 13 to smartfony Apple, które już pojawiały się w przeciekach. Teraz pojawiły się plotki obejmujące wczesny prototyp telefonu. Za dużo informacji źródło na razie nie ujawniło. Jednak z tego co już wiadomo, możemy pokusić się o stwierdzenie, że jest to taki iPhone 12s. Większych zmian wizualnych tu nie znajdziemy. Co to oznacza?

iPhone 13 zachowa design z dwunastek. Tak więc spodziewajmy się ponownie ekranu ze wcięciem u góry. Być może zostanie ono trochę zmniejszone. Następnie oczekujmy tego samego projektu dla wyspy z aparatem fotograficznym. Źródło wspomniało, że prototyp na obecnym etapie nie ma Touch ID pod wyświetlaczem. Nie wiadomo, czy takie rozwiązanie kiedykolwiek się pojawi. O tym przekonamy się z czasem.

iPhone 13 to być może taki iPhone 12s, ale Apple go mocno usprawni

iPhone 13 będzie naturalnym rozwojem projektu tegorocznych smartfonów Apple. To logiczne posunięcie, które nie powinno nikogo dziwić. Wiemy jednak, że przyszłoroczne modele dostaną jeszcze mocniejszy układ SoC A15 Bionic, który będzie wykonany w 5 nm litografii. Spodziewajmy się także ekranów z odświeżaniem obrazu w 120 Hz, które w tym roku nie zostały wprowadzone z powodu implementacji modemów 5G. Z pewnością zostaną również udoskonalone aparaty fotograficzne. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

