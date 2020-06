Facebook na iOS z dark mode u kolejnych użytkowników iPhone’ów

Facebook na iOS już od jakiegoś czasu u wybranych osób miał dark mode. Wygląda na to, że zaczyna go widzieć coraz więcej użytkowników iPhone’ów. Dostępność ciemnego motywu jest zwiększana. Jednak ciągle nie jest to globalne wdrożenie takiej funkcji u wszystkich użytkowników. Wygląda tylko na rozszerzenie testów.