Facebook nie ma jeszcze w aplikacji na iOS i Androida dark mode, ale to się z czasem zmieni. Mamy okazję zobaczyć, jak wygląda ciemny motyw w oprogramowaniu dla iPhone’ów. Facebook już pracuje nad implementacją takiego rozwiązania. Dzięki jednemu z serwisów mamy okazję obejrzeć to na zrzutach ekranowych.

Facebook ma już dark mode w przeglądarkowej wersji serwisu i w kilku innych aplikacjach, jak chociażby komunikatorze WhatsApp. Jednak ciemny motyw ciągle nie trafił do aplikacji na Androida oraz iOS, choć wiemy, że takie prace są prowadzone. Jeśli zastanawialiście się nad tym, jak taki tryb będzie wyglądać na iPhone’ach, to teraz nadarza się najlepsza okazja, aby to zobaczyć. Rzućmy sobie na to okiem.

Facebook z dark mode na iOS widoczny jest na poniższych zrzutach ekranowych opublikowanych przez serwis źródłowy. Widzimy, że ciemny motyw w aplikacji dla iPhone’ów zbliżony jest do tego, co wprowadzane jest od jakiegoś czasu także w wersji na Androida. Widać te same odcienie szarości. Jest też opcja, która pojawi się w ustawieniach umożliwiająca włączenie funkcji na stałe lub będzie ona dostosowywana do tego, co użytkownik wybrał w systemie telefonu.

Facebook z dark mode na iOS pewnie nieprędko i użytkownicy iPhone’ów poczekają

Na razie są to pewnie przymiarki do aktywowania dark mode w aplikacji na iOS i Androida. Nie spodziewajmy się, że Facebook włączy ciemny motyw na telefonach na dniach. Na funkcję jeszcze jakiś czas poczekamy. Jednak sam fakt, że prace nad nią są kontynuowane, z pewnością cieszy.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło