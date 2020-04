Asystent Google cały czas jest udoskonalany i wiemy, że miał dostać funkcję pozwalającą zmieniać czułość nasłuchiwania komendy Hej Google. Zauważono to już w lutym, a sama zapowiedź miała miejsce jeszcze wcześniej. Gigant z Mountain View zapowiedział we wrześniu, że zostanie dodana opcja regulowania czułości na słowa aktywujące. Teraz dostrzeżono ją w aplikacji Home.

Na poniższych zrzutach ekranowych z aplikacji Home widać, że zmiana czułości pojawia się w ustawieniach każdego urządzenia. To oznacza, że funkcję reguluje się niezależnie od innych sprzętów. Każdy można dostosować do Asystenta w trakcie nasłuchiwania Hej Google w zależności od konkretnych preferencji. Niestety, do wyboru są tylko dwie opcje i są to mniejsza lub większa czułość.

Asystent Google z opcją czułość dla Hej Google jeszcze nie u wszystkich

Pewne źródła informują, że Asystent Google dostaje taką opcję już w ramach szerszego udostępniania. Jednak funkcja czułość w aplikacji Home nie jest jeszcze widoczna u wszystkich. Nawet gdy mają aktualne wydanie oprogramowania. Zapewne dochodzi tutaj dodatkowy czynnik, który jest aktywacja funkcji po stronie serwerów firmy.

źródło: Twitter