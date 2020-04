Oppo A72 to średniak, który zadebiutował z modelem A52. Cena tego drugiego to 1600 juanów, ale pierwszego nie jest znana. Wiemy jednak, co urządzenie ma do zaoferowania pod kątem specyfikacji i wyposażenia. Rzućmy sobie okiem na dane techniczne.

Oppo A72 ma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 665 wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Jest też bateria o pojemności 5000 mAh, którą można ładować z użyciem ładowarki o mocy 18 W.

Ponadto Oppo A72 ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Jest też obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwie kamerki 2 MP do makro i głębi ostrości obrazu. Przednia kamerka do selfie ma sensor 16 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z ColorOS 7.1. Dane techniczne modelu Oppo A72 znajdziecie poniżej.

Oppo A72 – dane techniczne

6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

Kamerka 16 MP do selfie

Aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP z diodą LED

Bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

Modem LTE

Dual SIM

Złącze USB

Android 10 z ColorOS 7.1

