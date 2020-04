Realme X50m 5G oficjalnie. Cena, dostępność i specyfikacja

Realme X50m 5G to smartfon, który będzie można zamawiać w Chinach od 29 kwietnia. Cena to 1999 juanów (ok. 1190 złotych) za model z 6 GB RAM. Za wariant z 8 GB pamięci trzeba zapłacić 2299 juanów (ok. 1365 złotych). Telefon trafi na rynek w dwóch kolorach obudowy – niebieskim i białym.

Realme X50m 5G ma 6,57-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i procesor Qualcomm Snapdragon 765 z 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Wbudowana bateria ma pojemność 4200 mAh i obsługuje ładowanie o mocy 30 W.

Ponadto Realme X50m 5G ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP i obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP. Są też dwie kamerki 2 MP do zdjęć makro oraz trybu portretowego. Przedni aparat do selfie ma sensor 16 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką producenta. Dane techniczne Realme X50m 5G znajdziecie poniżej.

Realme X50m 5 G – dane techniczne

6,57-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

Kamerka 16 MP do selfie

Aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 + 2 MP z diodą LED

Bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

Modem Snapdragon X52

Dual SIM

Złącze USB C

Czytnik linii papilarnych

194 gramy

Android 10 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: Weibo