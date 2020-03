ColorOS 7.1 – nowa aktualizacja dla smartfonów Oppo

ColorOS 7.1 to nowa aktualizacja dla smartfonów Oppo, która wnosi pewne nowości. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego znajdziemy w tej wersji, to mamy odpowiedź. Wiemy, że w ColorOS 7.1 Oppo wprowadziło udoskonalenia obejmujące ekran, aparat, pamięć i miejsce na dane. Przyspieszono też uruchamianie aplikacji.