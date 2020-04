MIUI 12 – Xiaomi wprowadzi dark mode 2.0 i nowości w AOD

MIUI 12 to nowa nakładka Xiaomi, która wprowadzi wiele nowości. Wśród nich będzie dark mode 2.0 oraz nowe style dla AoD. W Always on Display z MIUI 12 zostanie dodanych ponad tysiąc nowych. Oczywiście, pojawią się także inne funkcje i usprawnienia. Xiaomi zaprezentuje je piblicznie już na początku przyszłego tygodnia.

MIUI 12 ma oficjalną zapowiedź 12 kwietnia. Już wcześniej poznaliśmy część nowości, a teraz mamy okazję zapoznać się z kolejnymi. Wiemy, że Xiaomi doda tryb dark mode 2.0 oraz nowe style dla AoD. Łączenie ma być ich ponad tysiąc, a więc będzie w czym wybierać.

Dark mode 2.0 z MIUI 12 ma być głębiej zintegrowany z oprogramowaniem i zapewni wsparcie dla wielu więcej aplikacji. Nie tylko tych od Xiaomi. Firma zapewnia, że tryb będzie zgodny z 42 systemowymi i 20 innymi, które są bardzo popularne. Prace nad taką funkcją trwały już od kilku miesięcy i w końcu udało się je sfinalizować.

MIUI 12 to także nowe style dla AoD. W Always on Display zostanie danych ponad tysiąc nowych. Mają wspierać format MAML, a więc nie muszą to być liniowe animacje. Poniżej możecie zobaczyć wybrane z nich. Xiaomi obiecuje, że będzie ich potem jeszcze więcej.

MIUI 12 to nie tylko dark mode 2.0 i owe style AoD , bo Xiaomi szykuje więcej nowości

MIUI 12 wprowadzi wiele innych nowości. Wspomniane dark mode 2.0 i nowe style dla AoD to tylko wybrane z nich. W trakcie poniedziałkowej konferencji Xiaomi zapewne zobaczymy mnóstwo informacji o przygotowanych funkcjach. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na dostępność oprogramowania.

